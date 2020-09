La nuova Kokoro Collection di Oakley

Pubblicità

Oakley® lancia oggi la nuova Kokoro Collection, realizzata dal famoso artista Meguru Yamaguchi con l’intento di ispirare e unire gli atleti di tutti i livelli all’insegna dell’amore per lo sport. Per celebrare il lancio della collezione e il messaggio che la anima, Oakley effettuerà una donazione di $200.000 a favore del Solidarity Response Fund, creato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per fronteggiare l’emergenza COVID-19, condividendo l’iniziativa a supporto del lavoro globale dell’istituzione per aiutare i Paesi a prevenire, rilevare e rispondere a questa pandemia.

“Kokoro,” una parola giapponese che significa “cuore; mente; spirito”, unisce gli atleti di qualsiasi livello, dai professionisti agli amatori. Espressione dello splendore e della bellezza dell’umanità, la collezione mira a risvegliare il senso di appartenenza e di comunità in un momento in cui il mondo ha veramente bisogno di valori di questo tipo. Tutti i modelli della collezione montano lenti con l’avanzata tecnologia Oakley Prizm™, che esalta i colori e migliora il contrasto per offrire un’esperienza visiva più ricca di dettagli.

“La Kokoro Collection celebra la capacità dell’amore universale per lo sport di unire la nostra comunità”, ha affermato Ben Goss, Global Marketing Director di Oakley. “Siamo orgogliosi di poter sostenere l’Organizzazione mondiale della sanità, che sta affrontando la pandemia globale con passione e precisione”.

Il COVID-19 Solidarity Response Fund dell’OMS supporta l’impegno globale per la rilevazione e la comprensione della diffusione del virus, garantisce che i pazienti ricevano le cure di cui hanno bisogno, assicura a chi lavora in prima linea i materiali necessari e promuove l’accelerazione degli sforzi per lo sviluppo di vaccini, test e trattamenti.

