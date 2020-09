Quali sono i trend moda della nuova stagione: capi non Iron e camicie easy to dress

Pubblicità

Con la stagione autunnale la moda si apre verso nuove ispirazioni e una rinnovata palette cromatica che si inchina davanti alla natura: tra i marchi italiani di spicco citiamo la collezione Camicissima autunno/inverno 2020-2021 che si alterna tra gusto classico e tradizionale e una spinta frizzante verso l’innovazione, con tante proposte per l’uomo che sta cercando un abbigliamento easy to dress e confortevole.

I trend moda per l’uomo dinamico e sempre fuori per lavoro.

La linea Non Iron consiste in capi che sono diventati dei veri e propri cult per chi non ha dimestichezza con il ferro da stiro ma desidera vestirsi lo stesso con uno stile ricercato ed elegante. Si tratta di particolari fibre elastiche e flessibili che permettono agli indumenti di non stropicciarsi e tornare sempre in forma.

Il pantalone pronto da indossare che non si stira

Per chi non ha tempo per stirare o è sempre con la valigia in mano, il tessuto high tech che non si sgualcisce è il trucco da vero prestigiatore della moda: pantaloni e camiceria Non Iron sono passe-par-tout da portare sempre in valigia, per un uomo dinamico che viaggia spesso per diletto e per lavoro ma che non vuole rinunciare all’eleganza e a sentirsi a posto con se stesso.

Non Iron significa praticità e comodità tutti i giorni dell’anno, nel susseguirsi delle stagioni e delle occasioni di stile: pantaloni e camicie che non si stirano e sono versatili per ogni tipo di dress code e di registro, sia casual che formali.

Due pezzi unici da combinare a piacimento come tessere di un puzzle: non dover più stirare è davvero una bella comodità, soprattutto se si è soliti vestirsi in completo e mantenere un registro più rigoroso e formale, con giacca, camicia e pantalone con riga centrale.

La camicia fashion e quella più formale

Per scoprire tutte le novità della stagione autunno/inverno 2020-2021 basta visitare il sito Camicissima.it in cui valutare il capo che più fa alle proprie esigenze: un’ampia gamma di proposte per l’uomo che ama dribblare tra stile day & night e dresscode formale e più relaxed.

Tra gli have to autunnali citiamo il modello Twill Cotton Garment Dyed, con finish tinti in capo e dettagli smerigliati su colletto e polsini per un look vintage: una camicia so fresh da portare aperta, sopra ad una tee logo tinta unita o una canotta dai colori vitaminici. Resiste ancora nel 2021 (e per molte stagioni a venire nonostante le epoche) un cult come il tessuto in denim, rivisitato in chiave floreale, in un tessuto sovratinto stampato con inserti in cotone: richiami ai ruggenti anni ’70 strizzano l’occhio ad uno stile rilassato e scanzonato che ama le sfumature grintose del jeans. Il cliente che ama uno stile più ricercato, per esigenze professionali o per gusto, può scegliere tra il vasto assortimento di camicie Classic, Permanent e Fancy, con colletti all’italiana, semi-italiana, francese, semi-francese e alla diplomatica. Un pezzo base dell’abbigliamento maschile, necessario in un completo da cerimonia e in outfit per un’occasione ufficiale.

La camicia Trendy, invece, rimane appannaggio di chi ama stupire e non prendersi molto sul serio, con fantasie originali e divertenti, vichy a quadretti, alla boscaiola, con motivi decorativi ispirati al mondo pop.

Le giacche invernali

Per le giornate uggiose e i freddi più intensi si possono trovare tante proposte moda outwear, tra cui giacconi, bomber, giacche padded in tessuto tecnico e imbottiture morbide e confortevoli. Molto interessanti, tra le nuove proposte Camicissima, il gilet di taglio sartoriale per un look spezzato bohemién e il cardigan sporty con collo a lupetto e bottoni laterali.

Dulcis in fundo, gli accessori

Per accogliere al meglio la stagione fredda non c’è niente di più divertente di giocare con gli accessori e completare il proprio outwear con un pizzico di fantasia: per la stagione 2021 impossibile non avere nel guardaroba una sciarpa lunga, calda e avvolgente, in tricot e colori tipicamente autunnali come il rosso porpora e il marrone.