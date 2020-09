Autunno detox alla Tenuta Mosè

Pubblicità

Oltre ad essere una destinazione caratterizzata da uno charme autentico e accogliente, Tenuta Mosè situata a pochi passi da Gallipoli e Lecce, dà la possibilità ai propri ospiti di godere di soggiorni non solo all’insegna del relax, ma anche del benessere e del detox. L’attenta e rispettosa ristrutturazione della struttura ha permesso di riscoprire i colori e le atmosfere della settecentesca Villa Costa – risalente al XVII secolo -, divenuta un’oasi di relax immersa nei colori e nei profumi della campagna salentina. Ospita sei suite di diverse dimensioni – dai 38 ai 50 mq. -: quattro ubicate al piano terra, caratterizzate da un gusto neoclassico-eclettico, ciascuna con piscina interna privata e affaccio sul rigoglioso giardino, dove imponenti colonnati accompagnano alla maestosa piscina esterna e all’antico pensatoio inebriati dai profumi di oltre trenta specie floreali ed altrettante essenze arboree.

Al primo piano si trovano le due penthouse: in stile mediterraneo, dai toni chiari e tessuti che privilegiano le fibre naturali, sono dotate di piscina esterna e solarium con una vista mozzafiato. A pochi passi dalla Villa troviamo Masseria Caracciolo – oggetto di una recente ristrutturazione che a breve darà vita a ulteriori sette esclusive suite e quattro piscine esterne – e l’annessa Casa Colonica, un tempo residenza dei contadini impiegati nella cura e coltivazione dei campi.

In questa suggestiva Tenuta immersa in vigneti e uliveti millenari, è stato messo a punto un programma specifico per raggiungere uno stato di benessere a 360° con l’obbiettivo di detossinare il corpo: esclusivi e piacevolissimi trattamenti di bellezza uniti ad un regime alimentare studiato ad hoc per eliminare tossine e scorie, sgonfiarsi e preparare al meglio l’organismo per affrontare il cambio di stagione e l’arrivo dell’autunno.

Giornate all’insegna di coccole piacevolissime attendono gli ospiti alla SPA Le Cariti, dove godere di percorsi all’insegna della purificazione e della rigenerazione. Tra le numerose proposte della SPA è consigliato il massaggio detox che, oltre a migliorare la circolazione linfatica e favorire l’eliminazione dei ristagni di liquidi attenuando la cellulite, regala al corpo una piacevolissima sensazione di benessere totale.

Per chi è attratto dall’Ayurveda è disponibile un trattamento detox completo che coinvolge tutto il corpo dalla punta dei piedi fino alla testa.

A completare l’offerta benessere, la struttura propone un menu disintossicante presso il raffinato ristorante panoramico Il Petrosino, dove, gli chef Angelo Motolese e Jennifer Bianchi creano piatti principalmente a base dei prodotti biologici dell’orto-giardino e di ingredienti che favoriscono l’azione detox. Le proposte di Angelo e Jennifer sono in grado di trasmettere sani principi di buona cucina anche dal punto di vista della salute, senza dimenticare il calore delle tavole di Puglia contaminate da un pizzico di contemporaneità.

