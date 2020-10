Al Winkler Hotel per ricaricare le batterie

Pubblicità

Una settimana speciale per ricaricare le batterie: il motto della settimana è “Restart your life”. Dal 1° all’8 novembre sono in programma decine di Aufguss (gettate di vapore) effettuate dai più famosi “Aufgussmeister” del mondo, pronti ad incantare gli ospiti dell’hotel Winkler a San Lorenzo di Sebato in provincia di Bolzano.

La grandissima sauna panoramica diventa il caldissimo palcoscenico dove i maestri (saranno presenti anche campioni del mondo) si esibiscono negli aufguss a tema e con rituali differenti. Show con musica, profumi intensi degli oli essenziali 100% biologici, emozionanti giochi di luce invitano gli amanti della sauna a rilassarsi di fronte a veri e propri spettacoli. Nel grande spazio luminoso, i maestri sono liberi di dare sfogo alla loro originalità utilizzando musiche, aromi, luci e creando all’interno della sauna un vero e proprio spettacolo di incredibili scenografie. Ci si lascia sorprendere dall’utilizzo del ghiaccio, del miele, degli infusi e da tutto ciò che la fantasia dei maestri della sauna mette in atto per stupire i partecipanti. Ogni Aufguss è completamente differente. La durata è sempre intorno ai 12 minuti e termina con il consiglio di una doccia fredda e tuffo nella vasca di acqua fredda esterna, per ritemprare corpo, mente e spirito. Una passeggiata nel giardino nella zona sauna diventa un toccasana a cui segue il completo relax in una delle tante zone adibite al riposo.

Si medita, ci si lascia andare alla vibrazione potente e al suono incredibile delle campane tibetane, si assiste all’intenso rituale con il fumo e si godono i diversi “Aufguss” che ogni giorno animano la grandissima sauna. I diversi appuntamenti prevendono anche peeling con sali speciali di alta qualità che levigano la pelle togliendo le cellule morte e preparandola a espellere tutte le tossine grazie all’intenso calore della sauna. Per sentire in modo più concreto il calore, si può provare la camminata sulle pigne caldissime, la pianta del piede riceve un massaggio simile alla riflessologia plantare: tutti gli organi vengono stimolati e il benessere è assicurato. Per il riposo dopo gli aufguss, la scelta è ampia: si può optare per le numerose sale relax all’interno della spa, come i lettini ad acqua oppure la suggestiva area “water shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti, oppure scoprire la sala “salt & infrared” (sdraiandosi sui lettini gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena) con le decorazioni di sale che creano un ambiente ovattato. O ancora provare i lettini sospesi, posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista sulle montagne, il cui leggero dondolio diventa una ninna nanna per prendere sonno più facilmente.

Con 3500 m² di wellness, 500 m² di piscine, un enorme giardino, i grandi spazi comuni interni, l’hotel Winkler diventa il regno della tranquillità e della pace, un angolo esclusivo per gli ospiti che cercano momenti di completo relax e rigenerazione.

A intensificare i momenti di benessere ci sono le 6 piscine indoor e outdoor con 500 m² di specchio d’acqua, prima fra tutte la piscina panoramica indoor e la outdoor infinity pool, luogo ideale per respirare l’aria pura di montagna “galleggiando” senza pensieri.

