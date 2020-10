La Collezione Bellagio di Morelato

Pubblicità

Con la Collezione Bellagio, Morelato ha voluto realizzare una proposta di arredi e complementi accomunati da una leggerezza e fluidità delle linee. Studiati per avere un’impronta unica e personale i pezzi che compongono la collezione sono destinati alla zona giorno e notte della casa. Uno stile dell’abitare contemporaneo che sa esaltare le essenze con forme dinamiche e con i giusti accostamenti di rivestimenti e finiture.

La Collezione Bellagio, attraverso le bisellature e rastremature, esprime un carattere deciso e raffinato di grande appeal. Le smussature a taglio inclinato degli spigoli, assottigliando e alleggerendo la forma delle strutture le rendono esili a prima vista, ma molto resistenti nel tempo.

Mobili versatili progettati per arredare ambienti raffinati, sobri, spazi moderni e glamour. Le linee essenziali declinate in un design contemporaneo e senza tempo sono impreziosite dalla qualità delle lavorazioni artigianali del legno e della pelle. Nulla è lasciato al caso e ogni arredo possiede la qualità artigianale e la tecnica dell’arte ebanista unita alla ricerca stilistica che ha reso Morelato un brand riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Un’eccellenza italiana che propone soluzioni di arredo sempre più contemporanee conservando però le caratteristiche dello stile classico che hanno reso grande l’azienda.

Bellagio si riconosce per le linee ben definite, sapientemente lavorate. Una collezione che mescola materiali nobili e finiture raffinate per dare vita a una proposta di arredo completa e di grande fascino per tutta la casa.

