La collezione uomo e donna A/I di Malo Cashmere

L’azienda Malo punta tutto sull’artigianalità, l’esclusività e la preziosità delle lavorazioni. La maglia diventa un distillato di gesti artigiani, simbolo di cultura e memoria. Trame, pattern, disegni geometrici si fanno architettura, sono gli edifici storici della città di Firenze a ispirare parte della collezione. L’eleganza si fa strada tra “Heritage and Future”, tema della collezione, in cui l’arte della maglia e degli intrecci è sublimata: tradizione, ricerca e classicità, caratteristiche peculiari che hanno reso Malo amato da generazioni, si trasformano per dare vita a nuove interpretazioni. Filati che arrivano dalla storia della maison fiorentina, tradotti in un lessico contemporaneo che strizza l’occhio al futuro. In questa collezione, Malo reinterpreta l’héritage in chiave contemporanea e ultra chic. E lo fa in particolare con un’ispirazione: i ricordi fiorentini, ovvero i luoghi di Malo, le trame, il territorio, tornando al punto di partenza, dove il mondo Malo è nato, con nuove, importanti consapevolezze.

La vocazione manifatturiera del marchio, la sua storia legata al territorio fiorentino si traducono nei classici motivi a rombi multicolore, reinterpretati in chiave contemporanea e ultra sofisticata.

I colori sono quelli della natura, pigmenti di terre, piante e minerali. L’autunno si riflette nel calore dei filati, nei soffici nodi che inanellandosi richiamano foglie, erbe spontanee, una flora rigogliosa caratteristica delle campagne toscane, simbolo di prosperità e rinnovamento.

Il richiamo alla natura va ben oltre la forma, le materie prime più raffinate e rare al mondo sono lavorate nel pieno rispetto delle caratteristiche d’origine.

I filati, sublimati dalle sapienti mani artigiane, sono frutto di una rigorosa ricerca d’eccellenza da parte di Malo, la qualità viene esaltata, dichiarata, il processo creativo è meticoloso, risultato di un connubio armonioso fra maestranze italiane e telai.

Maglie, abiti, accessori nascono dall’intreccio di punti preziosi, il comfort assoluto resta un punto fermo in tutta la collezione, il resto è pura emozione, i colori vividi che cambiano liberamente dal morbido al saturo, la luce tridimensionale, le qualità tattili regalano sensazioni che dalla pelle vanno dritte al cuore. Sempre rinnovate, queste qualità restano perfettamente coerenti alle esigenze contemporanee, i capi sono accoglienti, senza tempo. Il cashmere e i tessuti naturali traducono lo spirito del tempo, il contemporaneo, senza dimenticare le radici, la storia del brand e di chi ancora oggi lo ama, lo sceglie, lo preferisce.

