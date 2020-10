Le Lift Crème de Nuit by Chanel

Pubblicità

Idealmente, durante la notte, la proliferazione cellulare raggiunge il suo culmine, con un rinnovamento di 25 volte superiore rispetto al giorno. Mentre dormiamo, la pelle lavora silenziosamente e si trasforma, per rivelarsi come nuova ogni mattina. Tuttavia, quando le giornate sono impegnative e intense, i fattori dell’ambiente esterno, saturano l’attività delle fibre nervose. La pelle diventa più reattiva e sensibile. Giorno dopo giorno, questa iperstimolazione neuronale induce a un aumento del livello di NGF (Nerve Growth Factor), provocando infiammazione e sensazione di disagio. Il ciclo naturale della pelle viene interrotto, il rinnovamento cutaneo notturno non è più efficace come prima …e i segni d’età compaiono più velocemente del previsto.

Dedicata alle donne più esigenti, Chanel presenta LE LIFT Crème de Nuit, una crema che offre principi attivi di origine naturale dalla massima efficacia. In questo nuovo trattamento skincare per la notte, formulato con il 94% di ingredienti di origine naturale, il concentrato botanico di alfalfa – emblema della linea LE LIFT – si allea al nuovo complesso Neurattivo Notte, che dona una sensazione di confort alla pelle stimolando il rinnovamento cutaneo. La sua consistenza avvolgente lenisce la pelle durante la notte, per farla risplendere di giorno.

Oltre all’efficacia della formula, LE LIFT Crème de Nuit associa una sensorialità straordinaria, che ogni notte si prende cura della pelle regalando un’esperienza di puro benessere. Dalla consistenza fresca, avvolgente e vellutata, data dall’unione di oli e burri (olio di jojoba e burro di karité), dona alla pelle un effetto lenitivo. Formulata dalla combinazione di acido ialuronico dall’alto peso molecolare e glicerina, avvolge la pelle in una sensazione di benessere.

Oltre ad arricchire la linea LE LIFT, questo nuovo trattamento notte, riassume un rituale per un duplice risultato: lenire e ridinamizzare. E per ottenere il massimo beneficio, Maison Chanel consiglia di associare LE LIFT Crème de Nuit a LE LIFT Sérum e LE LIFT Crème Yeux.

