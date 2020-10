Un caban dall’anima slow firmato Schneiders Salzburg

Pubblicità

È arrivato il tempo di togliere il superfluo dal guardaroba, puntando su qualità, comfort, tessuti pregiati fatti per durare. Tutti valori che da sempre plasmano il lavoro di Schneiders Salzburg e che sono condensati nel caban maschile scozzese proposto per la nuova stagione fredda.

In ogni suo dettaglio, questo giaccone classico con brio è un concentrato di eccellenza, raffinatezza e comodità. Nella lana calda e pregiata di Shetland. Nel fit che avvolge, lasciando piena libertà di movimento. Nel doppiopetto che sta bene a tutti. Nella lavorazione british e country-chic in cui il disegno è piazzato perfettamente e ogni check combacia. Nei revers con il collo rivestito di pelo sintetico, per rialzare il bavero e sentirsi una carezza che sfiora la pelle. Nelle tasche tagliate per affondarci le mani, contemplando la bellezza e i colori dell’autunno e la magia di tutto quello che ci circonda.

www.schneiders.com