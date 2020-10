La linea Velours di Sisley-Paris si arricchisce con Baume Corps

Pubblicità

All’origine della linea di trattamenti Velours di Sisley-Paris c’è un fiore dalle proprietà benefiche: le Safran, ovvero i fiori di Zafferano. I benefici di questi fiori vengono utilizzati in un trattamento corpo piacevole e rigenerante dal nome Baume Velours Corps aux fleurs de Safran – Haute Nutrition. Si tratta di un balsamo altamente lenitivo, riparatore e idratante che restituisce bellezza, elasticità e confort alla pelle secca e molto secca.

Infatti, quando la pelle secca e molto secca è irritata, priva di elasticità e morbidezza, è per natura fragile e diventa, a seguito delle varie aggressioni, ruvida al tatto. Può tirare, pizzicare, mostrare arrossamenti e un aspetto talvolta screpolato. Per eliminare queste sensazioni di disagio permanente e permettere alla pelle secca e molto secca di ritrovare la sua morbidezza originale, Baume Velours Corps aux fleurs de Safran – Haute Nutrition agisce con 3 azioni complementari:

1 – trattamento che lenisce; nel cuore della formula è presente l’estratto di fiori di Zafferano. Questo principio attivo possiede proprietà naturalmente calmanti, in grado di donare sollievo. La sua azione è rafforzata dall’estratto di Arpagofito, noto per favorire l’elasticità dei movimenti. La pelle è immediatamente lenita e le sensazioni di disagio scompaiono.

2 – trattamento che ripara; la formula contiene burro di Karité, un principio attivo riparatore iconico e ricco di acidi grassi, con proprietà rigeneranti incomparabili. La pelle, visibilmente riparata, è protetta e rafforzata.

3 – trattamento che nutre e idrata intensamente; l’olio di Babassu penetra in profondità per nutrire la pelle. È associato all’olio di Macadamia e all’estratto di Mughetto del Giappone, per compensare anche le carenze di sebo e lipidi. Pertanto, Baume Velours Corps favorisce l’eliminazione delle zone asciutte localizzate. Lo Zucchero di origine vegetale agisce con la Glicerina anch’essa di origine vegetale per favorire il fissaggio dell’acqua nello strato corneo e garantire un’idratazione ottimale immediata e duratura. Veri e propri sensori d’acqua, agiscono come un serbatoio naturale e consentono all’epidermide di ritrovare tutto il suo confort fin dai primi utilizzi. La pelle è immediatamente e intensamente nutrita.

Anche la fragranza di Baume Velours Corps, di origine naturale al 100%, merita una descrizione. Autentica firma olfattiva della linea di trattamenti Velours, le note di Miele e fiori d’Arancio procurano un’immediata sensazione calmante e di benessere profumando deliziosamente la pelle. Inoltre, la sua texture fondente e cremosa, avvolge il corpo con un velo protettivo, non untuoso.

