Flow, la nuova stufa tonda e potente di MCZ

Pubblicità

La stufa a pellet Flow di MCZ è a struttura stagna, con forma tonda e ben 10 kW di potenza. È caratterizzata da fianchi in ceramica rigata, che spezzano l’uniformità del rivestimento regalando all’oggetto un look sofisticato (disponibile anche la finitura liscia). Flow è dotata di due ventilatori, uno per la stanza in cui viene installata e l’altro canalizzabile per riscaldare più ambienti, anche non comunicanti o su piani diversi della casa.

Flow funziona con tecnologia Maestro ed è dotata di un doppio Wi-Fi di serie, che permette di comandare la stufa fuori e dentro casa dal proprio smartphone. La nuova app Maestro con 5 set di funzionamento preimpostati riduce il consumo del pellet e aumenta il comfort di utilizzo, raggiungendo un’estrema silenziosità di funzionamento. Per l’uso in casa è disponibile in opzione un pannello di controllo montato sul top o un telecomando. Il serbatoio particolarmente capiente (39 litri) assicura fino a 50 ore di funzionamento continuo.

www.mczgroup.it