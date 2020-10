La linea bestseller Attivi Puri di Collistar

Pubblicità

Soluzioni mirate a precise esigenze cutanee con Attivi Puri di Collistar. Soluzioni formulate con principi attivi dermo-affini per la salute e la bellezza della pelle. Dopo le specialità a base di acido ialuronico, acido glicolico, collagene ed elastina, Attivi Puri si arricchisce ora di due prodotti creati con la sostanza che più di ogni altra esercita un’azione illuminante e protettiva contro l’ossidazione cellulare: la Vitamina C. Non il “semplice” Acido Ascorbico (nome scientifico della Vitamina C), bensì l’Acido Etil Ascorbico puro, un derivato stabile che la rende più bio-disponibile e ne potenzia l’efficacia in modo straordinario. Non solo: la Vitamina C è associata in ogni referenza a un ingrediente speciale che collabora alla missione del prodotto amplificandone il risultato. Il preparato in gocce Vitamina C + Alfa Arbutina e Crema Vitamina C + Acido Ferulico, sono due specialità da usare mattina e sera, singolarmente o in sinergia. Come tutte le formule della linea Attivi Puri, le componenti sono dosate in concentrazioni ottimali per consentire la massima efficacia di ogni prodotto e al contempo garantirne la tollerabilità riducendo al minimo il rischio di irritazione cutanea.

Come usare le gocce

Si consiglia di utilizzare Vitamina C + Alfa-Arbutina mattina e/o sera, applicando 3-4 gocce con leggeri sfioramenti su viso e collo accuratamente detersi, prima dell’abituale crema viso. La texture leggera si assorbe facilmente lasciando subito la pelle radiosa, liscia e idratata; l’alta tollerabile la rende adatta ad ogni tipo di pelle, anche quella sensibile.

Come usare la crema

Si consiglia di utilizzare Crema Vitamina C + Acido Ferulico mattina e/o sera, applicando una piccola dose con un leggero massaggio su viso e collo per favorirne l’assorbimento. Perfetta utilizzata da sola ma ancora più efficace se applicata dopo il prodotto in gocce Attivi Puri che meglio risponde alle proprie esigenze. Con la sua texture oil-free e la sua elevata tollerabilità cutanea, è perfetta per tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili ed è ideale per le pelli da normali a miste che non necessitano di particolare ricchezza e nutrimento.

