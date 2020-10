Collezione Chanel Watches Mademoiselle J12 Acte II

Pubblicità

Edizione limitata di 20 pezzi per l’orologio Mademoiselle J12 Acte II by Chanel. Questo segnatempo realizzato in ceramica nera e in ceramica bianca altamente resistente, esibisce la cassa creata in oro bianco dal diametro di 33 mm. e fondello inciso con “MADEMOISELLE J12 ACTE II” e “LIMITED TO 20” impreziosito da un brillante. La lunetta è in oro bianco con 46 diamanti taglio baguette (3.9 carati). Corona a vite in oro bianco arricchita dal charms con Mademoiselle tempestata con 224 diamanti (0.54 carati). Quadrante laccato nero con 12 diamanti taglio baguette (0,2 carati). Il bracciale è in ceramica nera (o bianca) altamente resistente con tripla fibbia pieghevole in oro bianco. Alta precisione, movimento al quarzo, impermeabilità 50 metri. Funzioni: ore, minuti, secondi. Un vero gioiello.

www.chanel.com