Voile Blanche Society ospita i mori di Michael Milesi

In occasione dalla Milano Design City, in programma in questi giorni, gli spazi milanesi di Voile Blanche Society, concept store di recente apertura affacciato su via Durini, ospitano le opere dell’interior designer Michael Milesi con uno speciale allestimento aperto al pubblico.

Lo store Voile Blanche è un contenitore di cose preziose: scarpe, borse, ma anche oggetti di design e prodotti per la cura della persona. Da questo concetto nasce il nome di Society, una società della bellezza creata non solo dalle scarpe ma soprattutto da una community di oggetti che si parlano e creano connessioni e vibrazioni tra loro. E’ questo il contesto in cui si inserisce la collezione I Mori di MILLESIMI che ridisegna un eccentrico simbolo della tradizione siciliana, un prodotto d’artigianato per eccellenza che viene decontestualizzato e riprodotto in resina, materiale anticonvenzionale, leggero e funzionale. La ricerca e l’influenza della moda sul design, l’intreccio di più stili e culture in un oggetto che assapora la Beverly Hills degli anni ’70, come un’icona da copertina immortalata a bordo piscina. Una rivisitazione contemporanea del mito: “Il Moro afroamericano” e “La Mora italo-mediterranea” in un RE-MADE in SICILY, seen in Milano.

L’edizione autunnale della Design Week sarà l’occasione per scoprire l’universo vibrante dei modelli Voile Blanche della collezione autunno/inverno 2020.