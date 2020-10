La bellezza firmata Chanel nel backstage della sfilata SS 2021

Pubblicità

In questi giorni si è svolta la sfilata della nuova collezione Prêt-à-Porter Primavera-Estate 2021 di Chanel, al Grand Palais di Parigi. La direttrice della Maison Virginie Viard, per questa collezione, si è ispirata al mondo del cinema e alle sue muse. In passerella, un eleganza senza tempo arricchita dal makeup ideato da Lucia Pica, CHANEL Global Creative Makeup and Color Designer, alla quale abbiamo “rubato” qualche informazione:

Quali sono state le tue fonti di ispirazione per questo trucco?

Si tratta di una donna cinematografica, l’aspetto del trucco è un maschile e femminile molto squisito con un tocco glamour minimalista. È un aspetto opaco all-over. È molto rifinito e opaco in un modo incontaminato. Le ragazze si sentono leggermente intoccabili.

Puoi descrivere il trucco della sfilata di moda?

Tutti i finish sono mat, come sugli occhi, sulle labbra e sulla pelle. Sul viso, ho usato un correttore LE CORRECTEUR DE CHANEL dove necessario e un fondotinta compatto in polvere ULTRA LE TEINT perché volevo che la finitura del trucco delle ragazze fosse molto sfocata, opaca e incontaminata. Sugli occhi, ho usato due colori di LES 4 OMBRES mescolati insieme, un grigio della tavolozza di Blurry Grey e un ombretto nero di Modern Glamour, per creare un effetto fumoso su tutte le palpebre con una finitura opaca.

Ho spazzolato e definito le sopracciglia con una matita, STYLO SOURCILS WATERPROOF e un gel per sopracciglia LE GEL SOURCILS. Ho finito con un mascara nero LE VOLUME RÉVOLUTION DE CHANEL Noir, solo sulle ciglia superiori. Quindi, ho usato una matita labbra nude LE CRAYON LÈVRES Nude Brun e ROUGE ALLURE VELVET EXTRÊME Modern, un rossetto marrone pesca opaco sulla parte superiore.

Hai suggerimenti e trucchi professionali da condividere con noi?

Il trucco per ottenere questo look giusto è mettere una base di correttore LE CORRECTEUR DE CHANEL su tutta la palpebra e poi mettere l’ombretto grigio nero direttamente sulla palpebra, usando il pennello piatto e modellando su tutta la palpebra. Quindi sfumalo nella linea dello zoccolo per creare quella sfocatura attorno ad esso.

C’è un prodotto che ti è piaciuto particolarmente usare per questo trucco?

Mi è piaciuto particolarmente usare il fondotinta compatto ULTRA LE TEINT, perché è un fondotinta in polvere cremoso ma sembra molto leggero, come un velo. Mi è piaciuto molto usarlo perché mi ha dato quella finitura opaca sfocata che stavo cercando.

