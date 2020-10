Pubblicità

Il pluripremiato marchio di orologeria svizzera TUDOR offre segnatempo caratterizzati da una raffinata estetica, una straordinaria affidabilità ed un rapporto qualità/prezzo impareggiabile. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta per conto di Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Oggi la Maison orologiera presenta la nuova linea TUDOR Royal, sportiva ed elegante per eccellenza, con bracciale integrato, lunetta scanalata e movimento automatico, offrendo la sua versatilità e accessibilità a chiunque ami la qualità. Prestazioni tecniche all’avanguardia ed estetica raffinata caratterizzano questa gamma i cui modelli si collocano al crocevia tra orologi classici e sportivi e vengono proposti in acciaio inossidabile o acciaio inossidabile e oro, in 4 misure e 9 possibili quadranti.

Caratteristiche principali

La cassa è disponibile di 28, 34, 38 o 41 mm in acciaio inossidabile 316L o in acciaio inossidabile 316L e oro giallo. Una varietà di quadranti con finitura satinata “soleil” e numeri romani applicati o in diamante. Lancette a bastone in materiale fosforescente Swiss Super-LumiNova® di grado A. Datario, e per il modello di 41 mm di diametro, giorno della settimana. Bracciale integrato a cinque maglie in acciaio inossidabile 316L o in acciaio inossidabile 316L e oro giallo, con finitura satinata e lucida. Impermeabilità fino a 100 metri di profondità grazie al fondello e alla corona di carica a vite. Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni periodiche obbligatorie.

Sebbene resti nascosto allo sguardo, il suo movimento, epitome della competenza svizzera in micromeccanica, è finemente decorato e messo a punto secondo i più rigorosi standard cronometrici dell’industria orologiera. Sobrio ed elegante, il suo bracciale a cinque maglie si distingue infine per l’eccellenza del design, della fattura e della finitura. Queste e molte altre caratteristiche conferiscono alla linea Royal la qualità che ha reso celebre TUDOR e ne incarnano la filosofia, racchiusa nelle parole #BornToDare: nati per osare a fare sempre meglio.

L’intera linea TUDOR Royal adotta per i suoi quadranti la finitura “soleil”. In nero, argento, champagne o blu, il motivo “soleil” crea gli effetti di luce e i bei riflessi che contribuiscono all’eleganza della linea. La gamma dei quadranti è completata da una versione in madreperla con diamanti incastonati riservata ai modelli femminili. Per un ulteriore tocco chic, il Marchio ha aggiunto ai suoi orologi TUDOR Royal numeri romani applicati.

