I cenetari di Luigi Corda in mostra a Milano

Dal 12 al 28 ottobre SpazioRaw ospita a Milano la mostra fotografica dedicata ai centenari Sardi Centenari. Fotografie di Luigi Corda. Realizzata in collaborazione con il Bìfoto Festival della Fotografia in Sardegna la mostra è inserita nell’edizione 2020 del Festival di Fotografia in Sardegna.

Una selezione di scatti tratti dal libro fotografico “100 Centenari” di Luigi Corda, una raccolta di ritratti dei testimoni di un epoca, cento centenari Sardi che raccontano con i propri volti i cambiamenti a cui è stato sottoposto l’uomo nel XX secolo. Un viaggio che svela l’identità, le abitudini e le vicende di cento delle persone che hanno contribuito alla nostra storia. Alla ricerca di quel filo comune che cerca di spiegare quale sia la ricetta per arrivare a cento anni.

Centenari. Fotografie di Luigi Corda, una raccolta di fotografia sociale tracciata con sguardo antropologico di grande tenerezza

Corda ha realizzato ritratti close up in bianco e nero che svelano, e contemporaneamente celano, attraverso uno sguardo, un sorriso, un gesto, l’identità del centenario. Ogni immagine è poi accompagnata da uno schematico background sulla sua vita, dove si analizzano le abitudini, la dieta, i bei ricordi, i racconti e alcune curiosità dei soggetti ritratti. Raccolte in circa due anni le fotografie mostrano la straordinaria vitalità di queste strepitose persone.

Uomini e donne che hanno vissuto il “secolo breve”, il 900 un’epoca di guerre, scoperte e innovazioni, il secolo in cui la popolazione mondiale è cresciuta più rapidamente, il secolo della grande urbanizzazione, dell’accelerazione vertiginosa dei trasporti, della moltiplicazione esponenziale della produzione in serie, della rivoluzione verde in agricoltura. Ma se la longevità accomuna questi uomini, che hanno vissuto a cavallo tra due secoli, è pur vero che non esiste un identikit del centenario: ogni uomo è uguale solo a se stesso ed è questa singolarità, che traspare da ogni ritratto, a caratterizzare lo sviluppo di questo progetto.

Sullo sfondo la Sardegna, terra privilegiata, un parco genetico molto speciale, da anni sottoposto a ricerche e studi internazionali. Gli straordinari casi di longevità in questi ultimi anni hanno infatti richiamato l’attenzione degli studiosi sull’Isola, divenuta ancora una volta osservatorio scelto da scienziati, genetisti e biodemografi.