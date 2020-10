Le Phyto Rouge di Sisley-Paris si arricchisce di 4 nuove tonalità

Pubblicità

Nel 2018 Sisley lancia Le Phyto Rouge, una collezione di rossetti con 20 tonalità luminose ideata per tutti i tipi di pelle. Il colore si fonde con il trattamento. Le labbra sono protette, idratate e levigate, come sublimate. La sua formula soin protettiva idrata le labbra per 8 ore consecutive grazie al “Complesso Hydrobooster” composto da Acido Ialuronico e Glucomannano di Konjac. L’eccezionale associazione di questi 2 principi attivi, combinati sotto forma di microsfere di riempimento, permette di catturare l’acqua proveniente dal derma e di mantenere il livello idrico ottimale.

Inoltre, gli oli di Camelia e di Jojoba creano un velo anti-disidratazione mentre l’estratto di Padina pavonica favorisce la sintesi dell’Acido Ialuronico preservando così, giorno dopo giorno, la giovinezza delle labbra.

Oggi, la famosa Maison cosmetica arricchisce la sua collezione con 4 nuove tonalità:

Beige Manhattan: Beige rosato chic e universale per esaltare delicatamente il colore delle labbra.

Rose Shanghai: Rosa corallo brillante e vivace per illuminare tutti gli incarnati.

Rose Bolchoi: Rosa delicato molto naturale per donare freschezza alla pelle più chiara.

Rose Mexico: Rosa lampone intenso e luminoso per esaltare e dare carattere.

Ricco di pigmenti high-tech, Le Phyto Rouge assicura un colore profondo e brillante a ogni applicazione. Rossi vermiglio, porpora o fuoco – Arancioni solari o energici – Rosa freschi, cipriati o radiosi – Beige couture color pelle… Ogni tonalità veste il sorriso con una sfumatura e una copertura modulabile, che assicura un’eccellente tenuta nel tempo.

