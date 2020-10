Pubblicità

Con un’esperienza decennale riconosciuta nel mercato del settore bagno (doccia, idromassaggio, spa), SFA Group ha messo a disposizione tutta la propria esperienza per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di Kineprotect Glass, i nuovi vetri divisori destinati a combattere la diffusione del COVID-19. Negozi, uffici, spazi aperti, banche, farmacie, ristoranti, alberghi, ma anche spazi pubblici (scuole, amministrazioni…) e industrie stanno riorganizzando gli spazi in modo tale da salvaguardare la salute di tutti. Kineprotect Glass combina design discreto ed elegante, facilità e sicurezza di installazione, resistenza e semplicità di manutenzione.

Il vetro temprato di 6 mm di spessore non teme graffi, rischi di ingiallimento o annebbiamento dovuti alla luce o agli agenti chimici utili per pulire e disinfettare le superfici. I profili in alluminio cromato rendono Kineprotect Glass elegante e discreto. La stabilità dei vetri è garantita da due diverse tipologie di fissaggio: versione con piedini da appoggio per una semplice e immediata installazione, oppure con comodi morsetti per bloccarli stabilmente ai piani di lavoro.

Kinoprotect Glass è disponibile in diversi modelli/misure così da soddisfare tutte le più particolari esigenze: versioni alte da appoggiare a terra, versioni basse da posizionare sulla scrivania, versioni di dimensioni ridotte per i piccoli spazi o ancora pannelli laterali per garantire una sicurezza negli spazi sovraffollati. La modularità permette una combinazione personalizzata e di creare anche soluzioni corner per delimitare al meglio spazi come scrivanie, banconi, reception o più in generale soluzioni angolari. Le barriere parafiato in vetro rientrano tra i beni e servizi che beneficiano del credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125) del 60% per spese sostenute nel 2020.

www.kinedo.co.uk