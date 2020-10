I-DAYS Milano dal 10 al 13 Giugno 2021

Pubblicità

I-DAYS Milano tornerà la prossima estate. Live Nation Italia è al lavoro per organizzare la nuova edizione di uno dei festival più importanti in Italia ed Europa: I-DAYS Milano, in scena dal 10 al 13 GIUGNO 2021. THE STRUTS si aggiungono al cast che andrà a comporre la giornata di venerdì 11 giugno 2021 e che vede gli AEROSMITH riconformati come headliner. Prima di loro sul palco, oltre a THE STRUTS, anche RIVAL SONS.

La band d’oltreoceano è attualmente in radio con il loro ultimo singolo “STRANGE DAYS” in collaborazione con ROBBIE WILLIAMS. Il singolo anticipa l’album dallo stesso titolo in arrivo il 16 ottobre via Virgin Records/Universal Music. Il disco conterrà molte collaborazioni di prestigio: da Albert Hammond Jr dei The Strokes, passando per Tom Morello dei Rage Against The Machine a Joe Elliott e Phill Collen dei Def Leppard. Il disco è stato prodotto e registrato interamente nello studio di John Levine a Los Angeles.

“È stato molto divertente registrare questo disco in questo modo piuttosto che lavorare durante il tour con diversi produttori in diversi paesi” – racconta il vocalist Luke Spiller che ha poi aggiunto: “volevamo catturare il più possibile quell’eccitazione e in alcune occasioni sembrava che le canzoni piovessero dal cielo. Sono stati 10 giorni magici per noi e speriamo che quando le persone ascolteranno il disco sentiranno anche loro questa magia”.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata degli Aerosmith del 13 giugno 2020 restano validi per il nuovo show dell’11 giugno 2021. I biglietti per l’I-DAYS 2021 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.