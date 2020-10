Candeur et Expérience: Atto II by Chanel

Pubblicità

Gabrielle Chanel conosceva meglio di chiunque altro i molteplici volti della femminilità. Anche per Lucia Pica, CHANEL Global Creative Makeup and Color Designer, l’aspetto è una questione di carattere. Attraverso la collezione CANDEUR ET EXPÉRIENCE: ATTO II, esprime le diverse sfaccettature della personalità e della femminilità esplorando il colore più comunemente associato al genere femminile: il rosa.

La donna innocente e romantica si trasforma in una donna sensuale, carnale e appassionata, mentre la donna saggia e maliziosa svela tutta la sua audacia. Questa collezione ruota intorno alla palette LES 4 OMBRES Candeur et Expérience, lanciata nell’autunno 2016 all’interno di Le Rouge Collection N°1, prodotto emblematico che oggi viene rieditato. Nella sua ricerca di connotazioni, concetti e significati che si celano dietro la palette, Lucia Pica plasma un’intera collezione approfondendo i temi di questa creazione.

Per la collezione Candeur et Expérience: Atto ll, Lucia Pica infrange lo stereotipo della femminilità per esplorarne le connotazioni.

Il viso

BAUME ESSENTIEL Rosée è un’interpretazione contemporanea della cipria rosa pallido così tanto apprezzata da Madame de Pompadour. Un rosa delicato ricolmo di giovinezza, frizzante e luminoso. L’effetto madreperlato di questo blush sposa il viso e si fonde sulla pelle, per sottolineare le guance e le labbra celebrando una bellezza naturale dalla luminosità rosata fresca.

Gli occhi

La storia di Candeur et Expérience: Atto ll inizia dagli occhi, vero e proprio specchio dell’anima. Le tre palette LES 4 OMBRES di questa collezione vanno alla scoperta di un’intera gamma di sentimenti. In Candeur et Expérience, i marroni e i rossi opachi luminosi, ricchi e delicati, arrivano quasi a diventare rassicuranti poiché l’innocenza e la leggerezza cedono all’esperienza e all’intensità. In Candeur et Provocation, il rosa è più di una bella tinta. Il suo potere provocatorio è messo in risalto dalla delicata luminosità satinata dei pesca, perla e prugna, la cui vivacità si scontra con la forza di un marrone opaco intenso. Quanto alla palette Candeur et Séduction, si diverte a creare una donna fatale intorno a tonalità prugna e lampone opache e ricche, esaltate da un rosa platino satinato, per conferirle una luminosità rosata scintillante.

Invece STYLO YEUX WATERPROOF Psyché, che deve il suo nome alla dea greca dell’anima, è declinato in un melanzana opulento. Questo eyeliner opaco, luminoso e delicato, si sposa perfettamente con la palette Candeur et Séduction per aprire lo sguardo. Stylo Yeux Waterproof Romance assume svariate connotazioni tradizionali del rosa. La luminosità del marrone rosato satinato accende e definisce lo sguardo, e si abbina perfettamente alla palette Candeur et Provocation.

Le labbra

Candeur et Expérience: Atto ll propone una palette per le labbra ricca e sontuosa. Nella dualità dei rossetti il rosa è trasfigurato, accentuato, voluttuoso e seducente, mentre le tinte più scure, più neutre infondono una nota di innocenza. Il rossetto effetto seconda pelle ROUGE ALLURE INK FUSION cattura il calore di Idyllique, un rosso granato intenso il cui effetto ultra-mat veste le labbra del colore di un vino rosso corposo. Come suggerisce il nome stesso, Ambiguïté non è semplicemente un colore improntato all’innocenza. Questa tinta marrone tortora opaco si fonde sulle labbra come il cioccolato al latte. L’inimitabile ROUGE COCO punta sulla dualità con il nude albicocca di Adrienne dall’effetto satinato e luminoso che affianca la potenza del cioccolato tendente al rosso di Attraction. ROUGE COCO FLASH trova la sua armonia nella brillantezza estrema, fresca e fondente di Flushed e Lust. Il corallo dorato satinato di Flushed si mescola al marrone tortora chiaro di Lust.

Le unghie

LE VERNIS è lo smalto che diviene impercettibile, ideale e seducente. Con il suo beige rosato sfumato, LE VERNIS Égérie sembra al contempo discreto e magistrale. Il potere di questo smalto è nella sua raffinatezza. LE VERNIS Interdit, conferisce il potere di ciò che è proibito attraverso un rosso brunito dall’attrazione magnetica e dalla luminosità sontuosa.

