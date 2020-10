Bullfrog presenta le novità styling

Pubblicità

Anticipando come sempre le esigenze dei suoi fruitori, Bullfrog propone alcune novità in fatto di styling che renderanno ancora più semplice, piacevole ed efficace prendersi cura di sé, in un barbershop oppure a casa. Se il finish opaco sarà sicuramente il protagonista della stagione autunno-inverno, Bullfrog risponde con nuovissimi prodotti che garantiscono un effetto perfetto con pochi tocchi.

Innanzitutto, la Polvere Texturizzante Effetto Opaco, una texture all’avanguardia leggera e innovativa nell’applicazione: si tratta di una polvere che rilascia resine modellanti al contatto con il capello e che permette una lavorazione immediata della chioma, per look dall’aspetto naturale ma di alto potere styling. Basta distribuire una piccola quantità di prodotto sul capello asciutto e modellare direttamente con le mani.

La Cera Opaca Strutturante, dalla texture solida a effetto opaco, arricchita di cere vegetali e argille per un effetto styling disciplinato e plastico, garantisce un’azione ultra-strutturante, definisce e separa le ciocche donando un effetto scolpito. Le argille presenti nel prodotto, inoltre, sono in grado di intrappolare impurità e formare un film protettivo sul capello, prevenendo i danni causati dalle aggressioni esterne. La fragranza rievoca le sensazioni che si provano dal barbiere grazie alle sue note aromatiche. E’ sufficiente scaldare il prodotto con le dita per facilitarne l’applicazione, modellare e il gioco è fatto.

La Brillantina Lucida Alta Definizione o naturale con la Pasta Modellante Effetto Naturale, l’insostituibile prodotto styling per look naturali e rimodellabili da portare sempre con sé. La formula con elevato contenuto di cere vegetali è il segreto per conferire naturalezza al capello senza aggredirlo o appesantirlo, permettendo, inoltre, durante lo shampoo, un lavaggio semplice. La fragranza è stata studiata per ricreare l’effetto del panno caldo del barbiere, con una discreta nota muschiata e talcata. I due packaging in alluminio rispondono alle Green Choices di Bullfrog, l’attenzione che il brand dedica all’ambiente: l’alluminio è in assoluto il materiale più green, anche più del vetro, che sebbene sia facile da riciclare, comporta una forte produzione di CO2 per lavorazioni e trasporti.

Capelli in ordine e testa sulle spalle, scelte responsabili e rispettose della natura e prodotti che rendono la vita più semplice e bella. Ridotto impatto ambientale ma grande impatto nel look, così Bullfrog è pronto ad affrontare il futuro.

bullfrogbarbershop.com