La nuova linea Modergen di Trussardi Casa

Volumi essenziali e forme definite ma non spigolose per la linea Modergen di Trussardi Casa. Il divano in pelle o tessuto, rappresenta una piattaforma di relax e convivialità all’interno della casa. La razionalità equilibrata e lineare della struttura è accentuata da alcuni significativi particolari. La tradizione pellettiera del brand milanese è riconoscibile, così come i segni della moda. Su tutti la “Chain Stitch”, prezioso inserto in pelle con stampa

logo Trussardi, che divide le superfici asimmetriche e ne percorre i volumi richiamando espressamente la Tokyo bag. Codici identitari inseriti in un progetto prima di tutto funzionale e versatile: Modergen può essere infatti lineare, composto con elementi angolari oppure aprirsi all’happening dando vita a vere e proprie isole al centro della stanza.

Modergen anche per le camere: le linee minimali e pulite del letto rispecchiano la contemporaneità della collezione Trussardi Casa. La testata bassa, essenziale, presenta spigoli arrotondati ed è impreziosita dall’inserto in pelle “Chain Stitch” con logo Trussardi, che strizzando l’occhio al fashion definisce il carattere creativo del letto. La superficie dell’elemento testata risulta così suddivisa in modo asimmetrico tra pelle e tessuto, in un gioco di materiali e sensazioni personalizzabili. Proporzioni, ergonomia e comfort nel riposo sono al centro di un progetto giovane e dinamico, nel quale la tradizione Trussardi Casa è espressa nell’estrema cura dei dettagli e nell’alta qualità dei materiali.

