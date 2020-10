La Collezione dei detergenti Chanel

Pubblicità

Nel 2018 CHANEL ha lanciato la Collezione The Cleansing, sette prodotti specifici per la detersione che svolgono sulla pelle un’azione anti-inquinamento grazie alla microalga azzurra, che protegge le cellule dal microstress causato proprio dall’inquinamento. Inoltre, un estratto di salicornia marina idrata e rafforza la pelle, grazie alla sua capacità di auto-regolazione dell’acqua. Ad ogni applicazione, la pelle è detersa con delicatezza, le impurità e le tracce di makeup vengono eliminate, l’equilibrio cutaneo è preservato. La pelle appare levigata, uniforme e luminosa. Sette formule che coniugano delicatezza ed efficacia. Sette consistenze, ciascuna con la propria sensorialità. Sette gestualità su misura per ravvivare il rituale di detersione, ogni mattina e ogni sera.

Nel 2020, Maison Chanel arricchisce la Collezione con tre nuovi trattamenti detergenti complementari per sublimare l’efficacia di questo rituale di detersione. Tre gesti da combinare, per restituire alla pelle la sua originale luminosità.

LE GEL – Gel Detergente Anti-Inquinamento: propone un nuovo gesto di detersione estremamente delicato e adatto a tutti i profili di pelle, anche quelle più sensibili. Grazie alla sua formulazione, deterge la pelle proteggendone la funzione barriera e l’idratazione. A contatto con la pelle umida, il gel extra-fresco si fonde in una schiuma morbida e cremosa per eliminare il makeup, filtri UV e microparticelle di inquinamento. Nel cuore di questa schiuma è presente la microalga azzurra, la salicornia marina che possiede un’incredibile capacità di auto-regolazione dell’acqua e riesce ad adattarsi agli ambienti più ostili. Il suo estratto esercita una doppia azione, idratante e rivitalizzante.

LE GOMMAGE – Gel Esfoliante Anti-Inquinamento: un gel-crema fresco e cremoso, arricchito con sfere di jojoba di due dimensioni diverse: rimuove le impurità dai pori ed elimina le cellule morte con estrema delicatezza. Effettuando il massaggio sul viso, le sfere si amalgamano alla consistenza in gel, segno che la detersione è avvenuta. La pelle appare visibilmente levigata, morbida e uniforme. Per esaltare la luminosità della pelle e rivitalizzarla intensamente, il prodotto agisce con due principi attivi noti per le proprietà ossigenanti e rimineralizzanti, che favoriscono il funzionamento ottimale delle cellule. La microalga violetta stimola la respirazione cellulare e rafforza le difese cutanee, mentre l’acqua di fonte marina infonde all’epidermide minerali e oligoelementi.

LE MASQUE – Maschera Vitaminica all’Argilla Anti-Inquinamento: purifica e idrata la pelle in un solo gesto, regolando il livello di sebo presente in superficie. La sua consistenza cremosa contiene ingredienti idratanti, un estratto di maracuja dalle proprietà riparatrici, caolino e argilla bianca (raccolta in Francia) che agiscono in sinergia per purificare intensamente la pelle. Questo prodotto associa la microalga violetta, che stimola la respirazione cellulare e le difese cutanee, all’acqua di fonte marina, ricca di oligoelementi e minerali. Inoltre, permette una vera e propria metamorfosi della pelle che risulta così rivitalizzata.

Per una detersione più profonda, CHANEL consiglia l’utilizzo quotidiano di LE GEL combinato a L’HUILE per rimuovere il makeup e purificare la pelle e l’utilizzo una volta alla settimana di LE GOMMAGE combinato a LE MASQUE per levigare e perfezionare la pelle, rendendola ancora più luminosa.

