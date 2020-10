La collezione Pandora ispirata a Star Wars

Pubblicità

Pandora presenta la tanto attesa collezione ispirata ai film di Star Wars™. Realizzati per celebrare la saga cinematografica che ha catturato l’immaginazione in tutto il mondo, i 12 nuovi gioielli che compongono la collezione rievocano i personaggi e i simboli della galassia di Star Wars.

“Abbiamo voluto ispirarci all’estetica futuristica ma allo stesso tempo vintage di Star Wars, conosciuto sia per l’originale trilogia sia per la nuova serie Disney+, The Mandalorian”, raccontano Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, VP Creative Directors di Pandora. “Abbiamo lavorato duramente per trasformare le icone di Star Wars in gioielli grazie al design ricco di dettagli e alle sofisticate tecniche artigianali”.

Realizzati in maniera sostenibile utilizzando metalli per il 71% riciclati, la nuova collezione comprende 10 charm, un bracciale e un charm in edizione limitata per veri collezionisti. Ogni gioiello è stato ideato attentamente, realizzato abilmente e rifinito a mano ed offre infiniti modi per essere indossato. La nuova collezione sarà disponibile nei negozi e online su it.pandora.net.