FOREO lancia LUNA 3 MEN, per il gentleman

La fucina svedese della skintech FOREO lancia, oggi in Italia, LUNA 3 MEN, il nuovo e rivoluzionario massaggiatore viso detergente studiato per la cura della pelle e della barba dell’uomo.

Dopo aver registrato un importante incremento nella domanda delle soluzioni per il grooming maschile ‘a casa propria’ sul sito web foreo.com durante la recente fase di lockdown, FOREO svela oggi lo status symbol definitivo per l’uomo esigente, curato e tecnologico.

LUNA 3 MEN porta la routine quotidiana maschile al livello successivo, grazie ai suoi punti di contatto in silicone ultra-igienico lunghi e morbidi che, uniti alle 8000 pulsazioni T-Sonic™ a 16 livelli di intensità, rimuovono il 99,5% di batteri, sebo, impurità, e cellule morte, riducendo dunque rossori, irritazioni da rasatura, ed insorgenza di peli incarniti, e donando a pelle e barba un aspetto incredibilmente sano e luminoso. In modalità massaggio, LUNA 3 MEN fornisce un’azione rassodante che aiuta a ridurre gonfiore, rughe e linee di espressione, per una pelle visibilmente più tonica e rivitalizzata.

Se connesso all’app di FOREO, LUNA 3 MEN offre inoltre la possibilità di personalizzare il proprio trattamento, per una grooming routine 100% su misura. Questo rivoluzionario dispositivo offre dunque una cura del viso completa di livello professionale nella comodità di casa propria, adatta a tutti i tipi di pelle, e con fino a 650 usi con una singola ricarica USB, rappresenta il dispositivo perfetto per l’uomo impegnato e sempre on-the-go.

La barba è infatti sicuramente uno dei principali trend di bellezza maschile del momento.

Come si usa:

1) Modalità pulizia viso/ Pulizia barba/Pre-rasatura:

• Inumidisci il viso e applica un detergente di qualità. Inumidisci il dispositivo.

• Premi il pulsante per attivare la modalità detersione.

• Detergi utilizzando movimenti circolari sulle varie aree del viso, quali fronte, guance, baffi e mento.

• Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante per 3 secondi.

• Risciacqua e asciuga viso e barba.

2) Modalità massaggio viso:

• Applica sulla pelle il tuo siero preferito per risultati migliori.

• Massaggia la pelle con la superficie a onde sul retro del dispositivo, scorrendo lentamente su guance, fronte e mento con movimenti verso l’alto ed esercitando una leggera pressione.

• Completa la routine con l’idratante che preferisci.

