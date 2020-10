Facebook Dating arriva in Italia

Pubblicità

Facebook Dating è uno spazio dedicato, attivabile su richiesta, all’interno dell’app Facebook. Creare il proprio profilo è facile e veloce. Con Facebook Dating è più semplice mostrare chi si è realmente e allo stesso tempo conoscere gli altri in modo più autentico.

Ecco alcune delle funzionalità più importanti:

Storie: Le Storie su Dating offrono la possibilità di condividere momenti di vita quotidiana in cui mostrare le proprie passioni e scoprire chi altro le condivide. Se scegli di condividere le tue Storie Facebook e Instagram sul tuo profilo Dating, potrai mostrare chi sei, al di là delle parole, e conoscere meglio gli altri, sia prima che dopo il match.

Passioni Segrete: La funzionalità Passioni Segrete ti permette di scoprire potenziali partner tra le persone con cui ha già stretto amicizia su Facebook e/o Instagram. Di default, Facebook Dating non ti proporrà degli amici di Facebook come potenziali match, ma se scegli di utilizzare la funzione Passioni Segrete, ti permetterà di selezionare fino a 9 persone di tuo interesse tra i tuoi contatti Facebook o Instagram. Solo se anche tu verrai aggiunto alla lista delle Passioni Segrete di uno dei contatti che hai selezionato, ci sarà il match! Se però uno dei contatti che hai aggiunto alle tue Passioni Segrete non ha un profilo Dating, non ha creato una lista di Passioni Segrete o non ti ha inserito nella sua, non saprà mai che tu l’avevi selezionata/o.

Eventi e Gruppi: Se sceglierai di aggiungere i tuoi Eventi e Gruppi Facebook a Dating, potrai entrare in contatto con altre persone che hanno interessi simili ai tuoi. Se, per esempio, ti interessano persone amanti degli animali, potrai vedere chi altro su Dating fa parte di gruppi dedicati agli amici a quattro zampe a cui sei iscritto/a anche tu.

Appuntamenti Video: Una volta avvenuto il match in Dating, si è pronti per avviare una videochiamata. Stiamo rilasciando una funzionalità che ti permette di avviare una videochiamata con il tuo match cliccando sull’icona video nella chat. Prima di accedere alla videochiamata, la persona riceverà una notifica di invito e se accetterà, potrete cominciare a conoscervi meglio. Il tuo nome e la tua foto profilo Dating verranno mostrati non appena partirà la videochiamata.

La ricerca di un partner è qualcosa di estremamente personale, per questo abbiamo progettato Dating mettendo al primo posto la sicurezza e la privacy delle persone. Abbiamo lavorato con esperti in queste aree per fornire, all’interno di Facebook Dating, un accesso veloce ai consigli sulla sicurezza e realizzato meccanismi di protezione, inclusa la possibilità di segnalare e bloccare chiunque e proibire alle persone di inviare foto, link, pagamenti o video nei messaggi.

Come detto, non suggeriremo gli attuali amici di Facebook come potenziali partner, nè invieremo loro una notifica per comunicare la tua presenza su Dating. Ad esempio, il tuo profilo Dating, i tuoi messaggi e le persone a cui sei interessato/a o con cui sei entrata/o in contatto su Dating, non appariranno nel tuo News Feed di Facebook.

Vogliamo che Dating sia un luogo dove le persone si sentano a proprio agio nel connettersi con altri e possano instaurare relazioni autentiche e profonde. Scopri di più su come proteggiamo la privacy delle persone su Dating.

Disponibilità

A partire da oggi, Facebook Dating è disponibile in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Latvia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Facebook Dating è già disponibile in 20 paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malaysia, Messico, Paraguay, Perù, Filippine, Singapore, Suriname, Thailandia, Stati Uniti d’America, Uruguay e Vietnam.