ISDIN Fusion Water Urban, l’avanguardia della protezione

In città, all’aperto o in ufficio, nel tempo libero durante una passeggiata o facendo shopping, la difesa della pelle ha un nuovo e innovativo alleato: Fusion Water Urban firmato ISDIN.

Infatti sono 4 i nemici principali per la pelle con cui ogni giorno è necessario confrontarsi, 4 fattori molto agguerriti responsabili del photoaging: i raggi UVA, i raggi UVB, l’inquinamento atmosferico e la Luce Blu. È ormai assodato quanto sia importante proteggersi dai primi tre anche nei contesti urbani, durante una passeggiata per andare in ufficio o in giro per shopping; quanto sia utile, indipendentemente dalle stagioni, adottare una beauty routine mirata per contrastare invecchiamento precoce, macchie, iperpigmentazione e stress ossidativo.

Meno considerati sono i danni provocati dalla Luce Blu: vero e proprio antagonista del benessere della pelle, subdolo poiché i suoi effetti sono visibili a lungo termine e difficilmente evitabile perché agisce anche all’interno delle nostre case e delle nostre vite cittadine. La Luce Blu è una luce emessa naturalmente dal sole dalla lunghezza d’onda più lunga dei raggi UV. È una luce che può danneggiare il derma, soprattutto nei fototipi alti, causando un incremento dei radicali liberi dalla quale è necessario correre ai ripari.

Anche in questo caso, ISDIN, leader internazionale in fotoprotezione e dermatologia, è in prima linea con un prodotto all’avanguardia e presenta Fusion Water Urban, un protettore urbano formulato in fase acquosa, ideale per uso quotidiano in contesti urbani, con una protezione rinforzata contro i raggi UVA e Luce Blu. La sua formula contiene un complesso di attivi antiossidanti che agisce contro la sintesi della melanina riducendo visibilmente le macchie solari, il livello di melanina indotta dalla Luce Blu e l’iperpigmentazione causata dall’inquinamento urbano.

Fusion Water Urban apporta, inoltre, un’idratazione intensa fino a 12 ore, una protezione UVA/UVB con SPF30. È perfetto per contrastare il photo-aging, migliorare i segni di affaticamento, apportare luminosità e regalare un aspetto più sano alla pelle del viso. Grazie alla sua texture ultraleggera ad assorbimento immediato, si può facilmente applicare come ultimo step della routine di bellezza prima del make-up. È adatto a tutte le tipologie di pelle, anche atopica. Fusion Water Urban amplia la piattaforma ISDIN di fotoprotettori di ultima generazione 5 Star Daily Protection: alta protezione UVB/UVA, non irrita gli occhi, ottima tollerabilità, tecnologia Wet Skin e formula Sea Friendly con la maggior parte degli ingredienti biodegradabili e/o inorganici.

