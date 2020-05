La nuova collezione Chantal Thomass per la PE20

Pubblicità

Audace e coraggiosa, la nuova collezione Chantal Thomass sceglie come sfondo l’arena del Tucson Rodeo, per una performance di creatività senza limiti, con la cantante e cantautrice Lorelle Rayner al centro della scena. All’interno della collezione PE20 troviamo temi ricorrenti del brand ma anche tante novità a partire da Honoré – tributo al negozio monomarca in Rue Saint Honoré a Parigi – una linea di impatto, grafica e alla moda, dallo spirito giovane. I reggiseni sono realizzati con una percentuale di seta per garantire il massimo comfort e per essere indossati tutti i giorni. Ritroviamo invece una linea dai dettagli asimmetrici, Revolt, realizzata in tulle con finiture grafiche e dettagli outdoor. Origins è invece una linea più romantica, semplice ed essenziale che coniuga sapientemente tradizione e modernità. Edge, seduzione risoluta, realizzata in pizzo Leavers, contraddistinta da un gioco di lacci e da finiture grafiche è delicata e raffinata. Clash riprende invece lo stile masculine/femenine che non può mancare nelle collezioni di Chantal Thomass, con un mix di materiali, bande elastiche, pizzo delicato e colori d’impatto. Infine è stata realizzata una capsule di body, Taboo, tre body in nero, unici nel proprio genere, dallo spirito ready-to-wear.

