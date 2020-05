scenedaunpatrimonio, fotografie private raccontano il nostro patrimonio culturale

Pubblicità

L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione lancia #scenedaunpatrimonio, un nuovo progetto online sulla fotografia che si affianca alla sua missione istituzionale di conservazione e valorizzazione delle proprie collezioni fotografiche e di gestione del Catalogo generale del patrimonio culturale.

Il progetto parte dall’assunto che attraverso la fotografia privata e familiare sia possibile raccontare il patrimonio culturale e la sua storia.

#scenedaunpatrimonio si fa portavoce di una forma articolata e sostanziale di partecipazione che dà modo a tutti di collaborare alla costruzione di un progetto ampio e strutturato.

#scenedaunpatrimonio. Un archivio pubblico fatto di scatti privati dove ogni ricordo diventa un tassello per raccontare il nostro patrimonio culturale

Un archivio pubblico che accoglie gli archivi personali dove ogni ricordo diventa un tassello in più per ricomporre un’idea ampia di patrimonio culturale, nonché testimonianza della storia del nostro Paese: un universo fatto di spazi pubblici, piazze, musei, opere d’arte, ma anche momenti di condivisione sociale e culturale come le processioni, le gite fuori porta, il made in Italy, ogni momento della vita quotidiana che ha per sfondo un monumento, uno scorcio delle nostre città o di paesaggio.

L’archivio collettivo generato da #scenedaunpatrimonio è in continua evoluzione e invita tutti a cimentarsi nell’esplorazione del significato di patrimonio culturale, avviando ciclicamente campagne di raccolta cui è possibile contribuire con le proprie risorse fotografiche. Lo strumento delle raccolte serve sia a condividere che a organizzare le fotografie. È una bussola che orienta il visitatore all’interno del portale al fine di agevolare e incentivare la lettura dei contenuti e la condivisione delle proprie immagini. La divisione delle raccolte per tematiche consente inoltre di cogliere narrazioni e rappresentazioni differenti del patrimonio culturale italiano.

L’archivio, raggiungibile a questo link, si articola per il momento in quattro raccolte SOUVENIR, DEVOZIONE, UNA PIAZZA A… e IL PAESE NEL PALLONE.