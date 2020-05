Thonet Mos Sgabelli & Panche

Pubblicità

Calibrata nelle dimensioni, la panca MOS firmata dai GamFratesi è un elemento dalla doppia funzione: seduta e contenitore con ripiano giorno. Lettura contemporanea di un arredo di memoria, pensato per la zona notte, ideale ai piedi del letto ma grazie al suo carattere discreto e raffinato, perfetto anche in un ingresso o in una lounge.

Visivamente leggera e delicata, dalla forma ad ellissi, esprime la sua anima nella cura dei dettagli: dall’avvolgente guscio in paglia di Vienna che cela il piano d’appoggio inferiore e collega la seduta ai piedini con puntali in ottone. La struttura è in legno di faggio curvato, il piano d’appoggio in frassino verniciato a poro aperto e il cuscino di seduta imbottito in tutta la lunghezza. Disponibile anche nella versione con cuscino di seduta corto e piano d’appoggio a vista.

1 di 2

Pubblicità

www.gebruederthonetvienna.com