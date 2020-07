La bellezza maschile firmata L’Occitane

Pubblicità

È un dato di fatto: la pelle degli uomini è diversa da quella delle donne. Generalmente più spessa e con una tendenza mista, può essere danneggiata dalla rasatura quotidiana. La pelle degli uomini contiene anche più collagene per mantenere la fermezza, l’elasticità e l’invecchiamento più tardivo rispetto a quella delle donne. Tuttavia, una volta comparse, le rughe sono spesso più profonde e più pronunciate. Quindi prevenire è meglio che curare.

Il cuore della nuova linea Trattamento Viso Cade de L’Occitane è un ingrediente naturale: l’olio essenziale di cade. Un olio prezioso con proprietà protettive e lenitive. Ottenuto da un piccolo arbusto dal profumo avvolgente e dalle forme contorte, l’olio essenziale di cade è raro e difficile da estrarre. Il legno viene tagliato da ottobre ad aprile e poi fatto essiccare per almeno due anni per ottenere un olio essenziale di altissima qualità.

Una volta essiccato, il legno viene ridotto in trucioli e distillato a vapore. Il processo di distillazione è lungo: richiede quattro ore ed è effettuato due volte. Come un buon vino, il legno di Cade migliora nel tempo. Per generazioni, i pastori ne hanno tramandato il segreto di padre in figlio. Si tratta di un arbusto selvatico della gariga ed è conosciuto anche come ginepro spinoso. Robusto e in grado di resistere a condizioni estreme come siccità e freddo, conquista per i suoi benefici per la pelle degli uomini. Il ginepro che viene utilizzato è 100% biologico, certificato ECOCERT, e proviene dall’Ardèche, non lontano dalla fabbrica de L’Occitane in Provenza.

La nuova linea Trattamento Viso Cade ha un design elegante nei colori maschili: blu scuro, argento e marrone. Tutte le formule della linea sono prive di silicone e fenossietanolo. Svelano una fragranza con note fresche, verdi e acquatiche su una base di legno di cedro. Questa nuova linea ha adottato la fragranza del profumo Cade, con un accordo orientale, legnoso e speziato.

