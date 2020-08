Solden, il nuovo progetto di Gebrüder Thonet Vienna GmbH

Pubblicità

Continua il racconto delle novità 2020 di Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV) con la nuova sedia Solden. Un progetto affascinante frutto della continua indagine sulla lunga tradizione del legno curvato: una seduta che omaggia i codici stilisti tipici degli anni ’30, un capitolo importante del profondo heritage di GTV ancora poco indagato. Per la prima volta, Gebrüder Thonet Vienna GmbH sposta infatti l’attenzione dall’800 agli anni ‘30 del secolo scorso, un periodo particolarmente intenso a livello architettonico e artistico che ha visto affermarsi l’Art Decò, conosciuta a Vienna come Jugendstil.

Solden è quindi una seduta dove il legno curvato assume un carattere più contemporaneo grazie alla sezione quadra e a forme che rimandano alla pulizia progettuale tipica del periodo Bauhaus. Peculiarità ne sono l’ampia seduta quadrata imbottita e lo schienale in paglia di Vienna, che, come un grande ventaglio con cornice in legno curvato, accoglie la schiena, assicurando grande comfort.

Concretizzazione del pay off “Heritage designs the future”, scelto da alcuni anni da Gebrüder Thonet Vienna GmbH per raccontare il profondo legame con il passato, la sedia Solden svela nel suo animo tradizionale una personalità contemporanea, ideale per raffinati progetti contract.

www.gebruederthonetvienna.com