Spazi aperti, silenzio e quiete al Borgobrufa Spa Resort

Spazi aperti immersi nella natura, ambienti salubri e aria pulita, prodotti tipici sani, di qualità e provenienza certa. Tutto questo è Umbria, una terra dove le condizioni ambientali e lo stile di vita favoriscono salute e benessere, condizioni essenziali per una vacanza in sicurezza. A questo si aggiungono il comfort e lo charme del Borgobrufa Spa Resort 5 stelle di Torgiano, adults only di recente completamente rinnovato e sanificato. Il desiderio di quiete e relax, di grandi spazi e orizzonti lontani, di movimento en plein air si realizza qui, in questo regno di benessere e bellezza, nel cuore verde d’Italia. C’è molta voglia di movimento e di recuperare la forma fisica. Via libera quindi al tennis da praticare nel campo privato del Borgobrufa Spa Resort. Aperto per grandi e piccini, è accessibile gratuitamente durante l’intera giornata e volendo, su richiesta e con un piccolo contributo, anche in notturna.

Tra gli sport outdoor non si può dimenticare il golf. Il Resort offre vantaggiose convenzioni con il Golf Club Perugia di 18 buche, a pochi chilometri dal Borgobrufa e con il Campo da golf Antognella, a ca. 35 km, sempre di 18 buche, disegnato dal famoso architetto Robert Trent Jones. Chi ama i cavalli trova, ad appena 2 km dal Borgobrufa, il maneggio “Piccolo Ranch”.

Per vivere la natura umbra si possono seguire a piedi e in bicicletta i numerosi percorsi che il paesaggio offre. Chi ama guardare il mondo dall’alto, può addentrarsi nei sentieri del parco del Monte Subasio, molti ad anello, perfetti da percorrere sia a piedi che in mountain bike.

Per gli amanti della bicicletta, il Borgobrufa Spa Resort mette a disposizione degli ospiti e-bike e mountain bike, un’area deposito all’aperto, informazioni e guide cicloturistiche con indicazioni tecniche su percorsi per tutti i livelli di preparazione.

Costituito da diversi casolari tutti collegati tra loro e circondato da una distesa di vigneti e olivi, su una superficie di oltre 12 ettari, il Borgobrufa Spa Resort sorge su di un promontorio che domina una grande vallata, a pochi passi dalla località di Brufa.

L’importante restyling effettuato di recente gli ha valso la promozione alla rinomata categoria delle 5 stelle: il Resort si presenta oggi ancora più raffinato, elegante e luminoso, con spazi ampi per i suoi ospiti e l’immancabile vista panoramica. I lavori effettuati hanno permesso anche una completa pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti.

L’esperienza di benessere al Borgobrufa Spa Resort mette al centro la persona, con un servizio su misura, rivolto agli ospiti a partire dai 15 anni di età, che permette di garantire a ciascuno comfort, intimità e relax.

Una nuova concezione di ospitalità tesa a preservare un mondo di charme e incanto, dove vivere un’esperienza davvero unica nella splendida cornice del paesaggio umbro.

