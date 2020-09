Turi Simeti, a Milano la personale alla Dep Art Gallery

Pubblicità

Turi Simeti, è il protagonista della stagione autunnale alla Dep Art Gallery di Milano con una mostra personale che, fino al 22 dicembre, celebra i 60 anni di carriera dell’artista siciliano.

L’esposizione, dal titolo Turi Simeti. Opere 1960 – 2020, è curata da Demetrio Paparoni e, con le sue venti tele di grande formato, si presenta come vera e propria mostra antologica di Simeti; personaggio chiave nell’ambito della pittura aniconica e volumetrica degli anni Sessanta, sviluppatosi a Milano attorno alla figura di Lucio Fontana.

Turi Simeti. Opere 1960 – 2020. Una mostra antologica dedicata ad personaggio chiave nell’ambito della pittura aniconica e volumetrica degli anni Sessanta

Fin dai primi anni degli anni 60, Simeti ha concepito il quadro come un oggetto autonomo che non illustra, non racconta, non raffigura. Si tratta di un’oggetto autonomo che si protende nello spazio come un’altorilievo, a metà strada tra quadro e scultura; ha tutti gli elementi che costituiscono un quadro – telaio, tela, colore – e nasce per essere appeso a parete, ma è anche scultoreo perché, avendo corpo e volume, supera la dimensione bidimensionale del quadro.

Turi Simeti sperimenta negli stessi anni, e negli stessi luoghi, di Enrico Castellani, Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi, agli inizi degli anni Sessanta sulla spinta teorica e formale dei buchi e dei tagli di Lucio Fontana. Nei suoi lavori, come in quello dei suoi colleghi, c’è già il germe delle dinamiche di pensiero che porteranno alla cosiddetta pittura analitica e all’arte concettuale.

L’opera di Simeti è un oggetto sorretto da una vera e propria architettura interna il cui elemento primario è l’ovale, che diventa segno distintivo della sua produzione artistica. Un corpo la cui superficie, la tela, altro non è che la pelle che lo ricopre, tesa fino al massimo, per evidenziare e al tempo stesso celare allo sguardo la solida struttura portante.