Indovinelli per bambini sugli animali facili e divertenti

Mai come nel 2020 abbiamo imparato quanto è importante passare il tempo con i nostri figli, ma anche che ogni secondo dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo da fargli fare per non far mai perdere loro la creatività, specialmente se sono piccoli. Un’ottima idea potrebbero essere gli indovinelli per bambini, capaci sia di divertirli, sia di insegnarli nuove cose, facendoli sviluppare logica e fantasia. I protagonisti di questi indovinelli possono essere di ogni genere, dagli oggetti alle parole, ma sicuramente quelli che ameranno di più sono gli indovinelli per bambini sugli animali. D’altronde si sa, quale bambino non ama un piccolo animaletto peloso?

Di indovinelli per bambini sugli animali se ne possono trovare tantissimi, da quelli più semplici per i piccoli, a quelli più di ragionamento, fino a quelli divertenti in rima. In questo modo i nostri bimbi possono imparare, divertendosi, a riconoscere le caratteristiche di un animale, il suo colore, la sua forma, le sue abilità fino, persino, al numero di zampe o macchioline portafortuna. Se dunque sei in cerca di alcuni indovinelli da proporre ai tuoi piccoli, ecco una nostra selezione di quelli più divertenti – con soluzioni – su tanti animali che potrai proporre a casa o durante un lungo viaggio per distrarli!

Indovinelli per bambini sugli animali

Volano, ma non sono aerei. Hanno le ali, ma non sono uccelli. Pungono, ma non sono spilli. Hanno la regina, ma non il re. Fanno colazione in un fiore. Sono molto utili, ma non conviene stuzzicarle. Chi sono? Le Api;

Ha sei zampe e porta fortuna. Chi è? La coccinella;

Beve sempre, anche quando non ha sete. Chi è? Il pesce;

Ha la barbetta, come le pecore bela. E’ bianca, tenera e carina. Fa rima con fretta. E’ la… Capretta;

Morbido è il mio pelo, sono tenero e grazioso. Ho lunghe e dritte orecchie, mangio le carote e nella fuga nessuno mi batte. Chi sono? Il coniglio;

Mi trovi con Gesù nel Presepe, sono simpatico ma non tanto bello. Ecco sono… L’asinello ;

; E’ un vivace battibecco. Chi è? Il Picchio.

Indovinelli in rima