ABLE by Scarabeo, design Davide Vercelli

Una forma semplice e un look apparentemente basic riconducono ABLE ad uno stile senza tempo, dove la bellezza è sinonimo di funzionalità e leggerezza. ABLE, disegnato da Davide Vercelli, appare come un tavolo o una consolle, solidi e senza orpelli, su cui poter posizionare oltre cento tipologie di lavabi delle collezioni Scarabeo, tutti disponibili in 9 colorazioni diverse. Una struttura in metallo, addolcita da angoli arrotondati, supporta un piano d’appoggio in legno per il lavabo e una mensola inferiore adatta ad elementi contenitivi.

ABLE è estremamente versatile e personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere tra cinque finiture diverse del legno dei piani e due misure della struttura, cm 80 e cm 100, realizzata nella finitura nero opaco o grigio.

ABLE si colloca con estrema facilità in qualsiasi contesto abitativo contemporaneo ed è inoltre particolarmente indicato per il settore contract che richiede per i propri ambienti personalità, robustezza ed alta fruibilità. Un tocco glamour spetta allo specchio coordinato, realizzato con mensole incorporate o senza, proposto nelle stesse finiture della struttura.